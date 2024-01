Lenovo Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten vier Wochen konnte bei Lenovo eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lenovo liegt bei 60,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Lenovo liegt derzeit bei 4,45 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Lenovo-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

