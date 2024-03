Lenovo Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Lenovo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,87 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,73 HKD (+9,7 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (9,16 HKD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (9,16 HKD) weisen positive Unterschiede auf und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Lenovo somit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,11 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser beträgt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" durchschnittlich 53, was einer Differenz von 72 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für Lenovo auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,1 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 35,16 eine neutrale Einstufung. Somit erhält Lenovo in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Lenovo zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Die überwiegend neutralen Themen deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Lenovo bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.