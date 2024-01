Lenovo Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Aktie von Lenovo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 14,99 liegt sie insgesamt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 55,39 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Die fundamentalen Analyse ergibt daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Lenovo-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 8,69 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 9,96 HKD liegt, was einer Abweichung von +14,61 Prozent entspricht. Dadurch erhält Lenovo eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,99 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-0,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Lenovo basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, weshalb Lenovo in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Lenovo 4,45 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,96 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Lenovo daher als "Neutral".