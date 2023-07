Lenovo-Aktie: Aktuelle Entwicklungen im Fokus!

In der ersten Hälfte des Jahres erlebte der PC-Markt einen beispiellosen Rückgang, was sich auch auf die Aktie von Lenovo auswirkte. Allerdings scheint sich das Blatt langsam zu wenden. Investoren an den Börsen rechnen nicht nur mit einer steigenden Nachfrage in diesem Sektor, sondern prognostizieren ebenfalls eine generelle Erholung der Konsumstimmung.

Seit einigen Wochen wird diese positive Prognose durch kontinuierlich steigende Kurse für die Lenovo-Aktie bestätigt. Dennoch stößt das Wertpapier immer wieder an die 1-Euro-Marke. Kurz vor dem Wochenende wagten Anleger erneut einen Ausbruchversuch.

Lenovo: Hier gibt es interessante Entwicklungen

Ein beeindruckender Sprung am Freitag um 7,35 Prozent ermöglichte es der Lenovo-Aktie überraschend, aus Pennstock-Regionen herauszukommen. Zum Wochenschluss lagen sie bei einem Preis...