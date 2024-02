LenovoPK Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die chinesische Technologiefirma Lenovo hat eine Dividendenrendite von 4,45%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59%. Dies bedeutet eine Differenz von 1,14 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lenovo liegt bei 32,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liefert eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lenovo derzeit bei 8,69 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8,38 HKD, was einen Abstand von -3,57% zur GD200 ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,66 HKD ergibt sich eine Differenz von -13,25%, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Die Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Lenovo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,9% erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -20,32% gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,22% im Branchenvergleich für Lenovo. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag Lenovo 82,31% über dem Durchschnittswert von -21,41%. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.