Lennox Aktie: Das liegt auf Eis

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lennox, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.09.2023, 06:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 376.81 USD.

Unser Analystenteam hat Lennox auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,82. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Lennox zahlt die Börse 23,82 Euro. Dies sind 36 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,35 Prozent liegt Lennox 16,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Lennox-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Lennox-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 293 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -22,24 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (376,81 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lennox somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.