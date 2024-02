Lennox Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Lennox: Analyse der Stimmung, Fundamentaldaten und technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lennox wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lennox 26, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Lennox weist auf eine neutrale Bewertung hin, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lennox-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 372,3 USD. Der letzte Schlusskurs (448,41 USD) weicht somit um +20,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Lennox-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.