Lennox Aktie: Möglicherweise unerfreulicher Ausblick!

Die Aktienanalyse bezieht auch das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf mit ein und zeichnet diese für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Die Lennox-Aktie befindet sich derzeit mit einem Wert von 49,53 im RSI in einer neutralen Position ohne Überkauf oder -verkauf. Dasselbe Ergebnis ergibt sich für den RSI25-Wert von 55,34 – hier gilt die Aktie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft. Diese Bewertung bezeichnet man dementsprechend als „neutral“.

Eine Kursvergleichsanalyse zwischen Lennox und seinen Konkurrenten

Lennox weist im Vergleich zu Industrieaktien eine bemerkenswerte Jahresrendite von 1,69 Prozent auf, was mehr als -392,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche für Gebäudeprodukte und -ausrüstung beträgt die durchschnittliche Rendite in...