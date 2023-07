Lennox Aktie: Käufer sollten sich sputen!

An der Börse New York notiert die Aktie Lennox am 17.07.2023, 19:05 Uhr, mit dem Kurs von 340.64 USD. Die Aktie der Lennox wird dem Segment "Bauprodukte" zugeordnet.

Lennox haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lennox ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lennox-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,62, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Lennox schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,35 % und somit 1,84 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,18 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,38 und liegt mit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 40,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Lennox auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

