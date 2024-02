Lennox Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analyse der Analysten bewertet das Unternehmen Lennox insgesamt als "Neutral", basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 0 negativen Einstufungen. Im vergangenen Monat wurde das Unternehmen jedoch positiver bewertet, mit 1 Kaufempfehlung und 0 Neutral- oder Negativbewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lennox liegt bei 398,33 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -7,92 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Lennox in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit für das Unternehmen in den Diskussionen abgenommen hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat Lennox in den letzten 12 Monaten eine Performance von 89,54 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Bauprodukte-Branche eine Underperformance von -312,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Lennox um 153,19 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Lennox-Aktie um +16,98 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend erhält die Lennox-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.