Lennox Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lennox beträgt das aktuelle KGV 26, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" (mit einem Durchschnitt von 31) darauf hinweist, dass die Aktie von Lennox aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lennox-Aktie neutral bewertet wird, da der RSI7 bei 37,97 liegt, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 von 39,88 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Lennox-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 342,57 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 441,11 USD (+28,76 Prozent Unterschied) sowie der 50-Tages-Durchschnitt (406,77 USD) zeigen auch eine positive Tendenz und werden daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht.

In Anbetracht der langfristigen Meinung von Analysten wird die Lennox-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 2 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 320 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -27,46 Prozent erzielen könnte. Basierend auf dieser Entwicklung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.