Lennertz & Co. holt weitere Führungskräfte / Neuer Geschäftsführer Risikomanagement für die Alternative-Investment-Plattform

Hamburg (ots) -- Neuer Geschäftsführer Risikomanagement für die Alternative-Investment-Plattform- Teamleiterin Asset Management für das Family Office eingestellt- Erfahrene Bankenprüferin übernimmt Compliance-BereichDas inhabergeführte Family Office Lennertz & Co. (LCO) stellt mit Torsten Schlüter, Julia Stöcker und Katharina Dittmer drei ausgewiesene Experten für regulatorische Themen und das Portfoliomanagement ein. Seit der Gründung 2015 ist das LCO-Team nunmehr auf 30 Köpfe angewachsen.Torsten Schlüter wird als Geschäftsführer bei Lennertz & Co. für das Risikomanagement und alle regulatorischen Themen der Alternative-Investment-Plattform zuständig sein. Auf dieser bündelt Lennertz & Co. alle Venture-Capital-, Private-Equity-, Blockchain-Venture- und Real-Estate-Investments. Zuvor war der 56-Jährige in gleicher Position für die Adrealis Service Kapitalverwaltungs-GmbH (2017 bis 2022) und die Hansa-Treuhand-Gruppe (2008 bis 2017) tätig.Der zweite Zugang, Julia Stöcker, verantwortet künftig das Asset Management im Family Office von Lennertz & Co. Zu ihren Aufgaben gehört das Portfoliomanagement, die Weiterentwicklung der Prozesse im Asset Management und die Manager-Selektion. Die 40-jährige Diplom-Kauffrau und CFA-Charterholder wechselt von HQ Asset Management, einer Tochtergesellschaft der Harald Quandt Holding. Zuvor arbeitete sie unter anderem sechs Jahre im Portfoliomanagement bei Rothschild & Cie. in Zürich. Dort managte sie große komplexe Vermögen und mehrere Rentenfonds.Mit Katharina Dittmer holt Lennertz & Co. zudem eine erfahrene Compliance-Managerin. Die 32-Jährige war zuvor für Deloitte (2018 bis 2022) und EY (2012 bis 2018) im Audit von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern und der Beratung von börsennotierten Unternehmen zu internen Kontrollsystemen tätig. Bei Lennertz & Co. wird Katharina Dittmer den Compliance-Bereich übernehmen."Mit den drei Neueinstellungen setzen wir das Wachstum unseres Teams und Unternehmens an entscheidenden Stellen fort", sagt Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Philipp Lennertz. "Neben der fachlichen Expertise ist der 'Personal Fit' für Lennertz & Co. entscheidend - umso mehr freuen wir uns, dass wir drei so großartige Persönlichkeiten gewinnen konnten."