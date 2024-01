Lennar-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analystenbewertung für Lennar zeigt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 7 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 2 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lennar liegt bei 115,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -21,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung und das Interesse an Lennar haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Lennar in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lennar liegt bei 43,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Lennar in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 64,11 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für Lennar, basierend auf den verschiedenen Kriterien der Analysten und Marktindikatoren.