Lennar-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug. Für die Lennar liegt der RSI bei 49,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lennar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Lennar daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die mehrheitlich positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Lennar im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,11 Prozent erzielt, was 64,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,74 Prozent, wobei Lennar aktuell 62,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lennar derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.