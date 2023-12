Lennar-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Laut der technischen Analyse wird der RSI häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Lennar wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 0,77 Punkte gelegt, was bedeutet, dass die Lennar-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 17,4 überverkauft, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus 14 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Lennar-Aktie ein Durchschnitt von 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen führen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 115 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -18,17 Prozent fallen könnte und daher eine "Schlecht"-Empfehlung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Lennar im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,64 Prozent erzielt, was etwa 60,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,39 Prozent, und Lennar liegt aktuell 57,02 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lennar bei 115,46 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 140,53 USD liegt, was zu einem Abstand von +21,71 Prozent führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 118,88 USD, was zu einem Abstand von +18,21 Prozent führt, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Lennar-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analyseindikatoren.