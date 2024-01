Lennar Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Lennar liegt bei 46,52, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als gut bewertet wird. Somit erhält die Lennar in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lennar bei 64,11 Prozent, was 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite von Lennar mit 61,07 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lennar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 118,5 USD liegt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 149,04 USD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Lennar-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 7 gut, 4 neutral und 2 schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 115,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs könnte die Aktie um -22,5 Prozent fallen, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Lennar-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.