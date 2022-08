Lennar Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Am 26.08.2022, 10:48 Uhr notiert die Aktie Lennar an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 84.9 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Unser Analystenteam hat Lennar auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Lennar von 84,9 USD ist mit -4,49 Prozent Entfernung vom GD200 (88,89 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 79,37 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,97 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Lennar-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Lennar schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,93 % und somit 22,07 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 24 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,23. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Lennar zahlt die Börse 10,23 Euro. Dies sind 69 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,46. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

