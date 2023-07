Lennar-Aktie: Ein traumhafter Wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Die Lennar-Aktie befindet sich in einem beeindruckenden Aufwärtstrend, der seit nunmehr zwölf Monaten besteht. Mit einer stolzen Performance von 54% in den letzten zwölf Handelsmonaten schwebt das Wertpapier momentan auf 116 Euro pro Anteilsschein. Die Aktie hat seit Ende Mai an Dynamik gewonnen und ein neues Rekordhoch erreicht.

Zusammenfassung:

– Traumhafter Aufwärtstrend bei der Lennar-Aktie

– Beeindruckende Performance von 54%

– Neues Allzeit-Hoch gebildet

Der Analystenkonsens ist überzeugend!

Laut Datenquelle Marketscreener sehen Finanzexperten weiterhin Potential für die Lennar-Aktie. Derzeit wird das Wertpapier durch 22 Analysten führender Institutionen abgedeckt: Dreizehn raten zum Kauf, sieben zur Beibehaltung und lediglich zwei empfehlen einen Verkauf des Papiers. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei...