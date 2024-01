Lennar Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen rund um das Unternehmen Lennar. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Analysen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen. Konkret wurden 5 "Gut"-Signale (bei 3 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der die Lennar derzeit als "Gut" einstuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 120,06 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (153,35 USD) um +27,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 134,31 USD ergibt eine Abweichung von +14,18 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt bedeutet dies ein Rating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im letzten Monat zunehmend ein, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hingegen wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Lennar-Aktie ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Lennar ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Von den Analysen gibt es 7 Kauf-, 4 Neutral- und 2 Verkaufsempfehlungen. Das Durchschnittskursziel der Analysten für Lennar liegt bei 115,5 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich voraussichtlich um -24,68 Prozent entwickeln wird, da er zuletzt bei 153,35 USD notierte. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung eine Einstufung von "Neutral".