Lennar Aktie: Was macht der Markt?

Die Analystenbewertung für die Aktie von Lennar ist auf langfristiger Basis neutral. Von insgesamt 18 Analysten wurden 7 als gut, 4 als neutral und 2 als schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 115,5 USD, was einer Erwartung von -20,38 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lennar in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer guten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Lennar in dieser Kategorie neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lennar-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überverkaufte Einstufung, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Lennar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 64,11 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 61,14 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.