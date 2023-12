Lennar Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

In den letzten vier Wochen wurde bei Lennar eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich der Stimmung und des Buzzes. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Im Branchenvergleich Aktienkurs konnte Lennar eine Rendite von 64,11 Prozent verzeichnen, was mehr als 66 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent aufweist, liegt Lennar mit 64,09 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Lennar momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 44,87 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 28,09, was bedeutet, dass Lennar hier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse von 13 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Lennar-Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um -21,65 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Lennar von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.