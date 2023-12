Lennar Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Golden Arrow Merger Corp":

Die Aktie von Lennar wird derzeit mit 149,28 USD gehandelt, was einer Abweichung von +23,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +28,4 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Lennar überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 20,26, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Lennar eine Performance von 55,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -1,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +57,09 Prozent im Branchenvergleich für Lennar. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Lennar mit einem Wert von -4,62 Prozent um 60,26 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" für Lennar vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -22,63 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 115,5 USD, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Daher ergibt sich aus der Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

