Lennar Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ gegenüber dem Unternehmen Lennar. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch mehr Kaufsignale als Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analysten Lennar bewertet, wobei 7 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Rating liegt daher bei "Neutral". Auch die jüngsten Analystenbewertungen deuten auf ein "Neutral"-Rating hin. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 115,5 USD, was ein mögliches Absinken der Aktie um 21,65 Prozent vom letzten Schlusskurs von 147,42 USD bedeuten würde. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Lennar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da der RSI bei 28,09 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist.

Bei der Betrachtung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich, dass das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen aufgehellt, die Kommunikationsfrequenz jedoch leicht reduziert wurde. Insgesamt wird Lennar daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.