Lennar Aktie: Mögliche Herausforderungen voraus!

Der Relative Strength Index (RSI), welcher die Kursbewegung von Aktien innerhalb von sieben Tagen indiziert, zeigt an, wie oft Aufwärts- und Abwärtsbewegungen aufgetreten sind. Der RSI reicht in der Regel von 0 bis 100 Punkten. Bei einem aktuellen Wert von 72,3 liegt der RSI der Lennar Corporation im überkauften Bereich, was eine negative Bewertung zur Folge hat. Eine “Schlecht”-Bewertung wird damit begründet.

Der erweiterte RSI (RSI25) beruht auf einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen und ist somit ein aussagekräftiger Indikator für den Aufwärtstrend einer Aktie. Mit einem aktuellen Wert von 65,48 zeigt der RSI für Lennar Corporation eine weder überkauft noch -verkauft Situation an, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Bewertungen und Einschätzungen von Analysten zum Lennar-Aktienkurs

Die Lennar Corporation wurde von...