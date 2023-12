Lennar Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Die Analysten bewerten die Aktie von Lennar auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gaben 7 eine positive, 4 eine neutrale und 2 eine negative Bewertung ab. Aktuelle Reports zeigen, dass das Rating für das Lennar-Wertpapier aus dem letzten Monat neutral ist, wobei ein durchschnittliches Kursziel von 115,5 USD erwartet wird. Dies deutet auf eine Erwartung von -22,3 Prozent hin, da der aktuelle Schlusskurs bei 148,65 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Lennar als neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen in Bezug auf den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei auch 6 negative Signale identifiziert wurden.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Lennar mit 148,65 USD rund 20,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was positiv bewertet wird. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von +27,3 Prozent über dem GD200. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.