Lennar Aktie: Jubelschreie!

An der Heimatbörse New York notiert Lennar per 02.11.2022, 02:24 Uhr bei 80.7 USD. Lennar zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Lennar haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Lennar ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,84 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,17 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Lennar niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 21,8 Prozentpunkte (2,04 % gegenüber 23,85 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Lennar wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 5 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Lennar-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Lennar liegt im Mittel wiederum bei 93,79 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 80,7 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,22 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Lennar insgesamt die Einschätzung "Buy".