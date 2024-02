Lennar Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar Corp.":

Lennar erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Analysten haben im letzten Monat keine Updates zu Lennar veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose von 115,44 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotenzial von -23,15 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lennar somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lennar-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (54,33) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Lennar nach RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lennar eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl es mehr Verkauf- als Kaufsignale gab. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Lennar in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über Lennar war zudem weniger als normal, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die Gesamtbewertung von Lennar basierend auf Analysteneinschätzungen, RSI, Anlegerstimmung und Sentiment und Buzz ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung, wobei die Anlegerstimmung positiv und das Sentiment und Buzz eher negativ ausfällt.