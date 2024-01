Lennar Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Der Aktienkurs von Lennar hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Rendite von 64,11 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Lennar mit 61,85 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lennar Aktie bei 119,35 USD liegt, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 146,27 USD, was einen Abstand von +22,56 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 131,51 USD, was einer Differenz von +11,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einem insgesamt positiven Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lennar liegt bei 64,78, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an, für die die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung erhält. Insgesamt wird die Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein insgesamt neutrales Bild, da es 7 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 2 Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 115,5 USD, was einer negativen Entwicklung von -21,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung basierend auf der Analysten-Untersuchung.