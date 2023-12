Lennar Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Die technische Analyse von Lennar gibt Hinweise auf seine aktuelle Markttendenz. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 118,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 149,04 USD liegt, was einer Abweichung von +25,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 128,19 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", basierend auf 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose lässt auf ein mögliches Abwärtspotenzial von -22,5 Prozent schließen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Lennar mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang an Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Lennar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Lennar-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.