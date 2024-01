Lennar Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Lennar hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 64,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 1,91 Prozent gestiegen sind, einer Outperformance von +62,2 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 53,76 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Diese starke Performance führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Lennar derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 120,06 USD, während der Aktienkurs bei 153,35 USD liegt, was einer Überperformance von +27,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 134,31 USD zeigt eine positive Abweichung von +14,18 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist jedoch zu beachten, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Andererseits wurde das Unternehmen in Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Lennar-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lennar zeigt eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 35,19 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.