LennarB Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Lennar beträgt der RSI 31,21, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 23,91, was zu einer Bewertung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Analysten bewerten die Aktie der Lennar auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 7 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht". Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten führt zu einem Kursziel von 115,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von -22,3 Prozent entspricht. Somit wird das Lennar-Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lennar mit einer Rendite von 64,11 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,29 Prozent aufweist, schneidet Lennar mit einer Rendite von 64,4 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Lennar war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen führte zu 6 Schlecht-Signalen, wodurch insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung abgeleitet wird. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.