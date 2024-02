Lendinvest Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Die Lendinvest-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass Lendinvest überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -39,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Die Anleger-Stimmung wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lendinvest-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien unterschiedliche Einschätzungen erhält, von "Neutral" bis "Gut".