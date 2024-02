Lendinvest Aktie: Was passiert jetzt?

Die Lendinvest-Aktie wird gemäß der technischen Analyse aktuell mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 43,72 GBP, was einer Abweichung von -38,24 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer anderen Bewertung und einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben ein "Neutral"-Rating für die Lendinvest-Aktie.

Die Stimmung und das Buzz in der Online-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Lendinvest-Aktie daher mit einem "Gut" für die Anleger-Stimmung bewertet.