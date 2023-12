Lendinvest Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Lendinvest wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb laut Messung weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhielt Lendinvest daher eine neutrale Wertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Lendinvest besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führte.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse. Der RSI der Lendinvest führte zu einer neutralen Einstufung, ebenso wie der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls neutral.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lendinvest auf 55,68 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 27 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -51,51 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage führte aufgrund des Abstands von -9,88 Prozent zu einer schlechten Gesamtnote.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Stimmung rund um die Aktie von Lendinvest, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Lendinvest kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Lendinvest jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lendinvest-Analyse.

Lendinvest: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...