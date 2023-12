Lendinvest Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Lendinvest: Anlegerstimmung und technische Analyse neutral bis schlecht

In den letzten zwei Wochen wurde Lendinvest von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lendinvest zeigt eine Ausprägung von 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Lendinvest wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Lendinvest mit 27 GBP inzwischen -9,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -50,93 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.