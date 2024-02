Lendinvest Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen gab es bei Lendinvest keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien von Marktteilnehmern festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Lendinvest-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 42,65 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 27 GBP, was einem Unterschied von -36,69 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 27,37 GBP, was bedeutet, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis erhält. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer Einstufung als "Neutral" auf dieser Ebene.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Lendinvest als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,67 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.