LendingTree Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Lendingtree-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,21 USD, während der aktuelle Kurs bei 29,66 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +46,76 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,2 USD unter dem letzten Schlusskurs von 29,66 USD, was zu einem Plus von +83,09 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lendingtree bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,62 niedriger ist. Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus Analystensicht wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Lendingtree-Aktie abgegeben, wovon 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 36 USD, basierend auf den von den Analysten durchgeführten Ratings, ergibt ein Aufwärtspotential von 21,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Lendingtree insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lendingtree niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

