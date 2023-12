LendingClub Aktie: Hammer-Nachricht!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Lendingclub eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lendingclub daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Lendingclub liegt der RSI7 derzeit bei 26,45 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Für den RSI25 liegt der Wert bei 16,7, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt erhält das Lendingclub-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Lendingclub positiv ist, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Von insgesamt drei Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lendingclub-Aktie sind alle drei Einstufungen "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die durchschnittlichen Kursziele geben an, dass die Aktie um 21,59 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher ebenfalls "Gut".

Zusammenfassend erhält Lendingclub von den Analysten sowie auf Basis der Stimmungsanalyse und des RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung.