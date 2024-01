Lend Lease Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Lendlease diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Lendlease, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Lendlease wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Lendlease derzeit bei 7,4 AUD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,47 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von +0,95 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiver Trend, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lendlease liegt bei 43,24, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 26 eine überverkaufte Situation an, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".