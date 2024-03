Lend Lease Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine Aussage darüber getroffen werden. Betrachtet man den RSI der Lendlease-Aktie für die letzten 7 Tage, so beträgt der Wert momentan 55. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 48,28 und somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für die Lendlease-Aktie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann Aufschluss über den aktuellen Trend des Wertpapiers geben. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lendlease-Aktie über die letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser Wert aktuell 7,18 AUD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,54 AUD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 6,79 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lendlease-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich bestimmter Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Bei Lendlease wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Lendlease-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung als "Gut".