Lend Lease Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Lendlease: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung

Bei der Bewertung einer Aktie spielt die Beurteilung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In Bezug auf Lendlease zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Lendlease-Aktie in den letzten 7 Tagen 57, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lendlease-Aktie bei 7,4 AUD liegt, während der Kurs selbst bei 7,3 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +7,67 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Lendlease ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen der vergangenen Wochen zeigt. Positive Themen stehen hier im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Lendlease-Aktie anhand der Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung.