Lemonade Quartalszahlen Vorschau: Erwarteter Umsatzzuwachs und verringerte Verluste

In nur 73 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Lemonade seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind natürlich gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Die Zahlen werden am Tag der Veröffentlichung sicherlich für Aufmerksamkeit sorgen, da die Marktkapitalisierung des Unternehmens derzeit bei 875,82 Millionen Euro liegt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten davon aus, dass Lemonade im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnen wird. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 68,18 Millionen Euro erzielte, wird jetzt mit einem Sprung um 41,20...