Lemonade Quartalszahlen: Starkes Umsatzplus erwartet, Aktienkursentwicklung bleibt unsicher

Lemonade, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 37 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Die aktuellen Prognosen deuten auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Für das dritte Quartal 2022 erzielte Lemonade einen Umsatz von 70,05 Millionen Euro. Jetzt wird ein Anstieg um 41,20 Prozent auf 98,88 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll um 31,40 Prozent auf -65,84 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch und gehen von einem Umsatzwachstum von 59,60 Prozent aus. Der Gewinn soll um 19,80 Prozent auf -211,02 Millionen Euro steigen bzw. fallen im Vergleich zum Vorjahr (-277,28 Millionen Euro). Der Verlust pro Aktie wird voraussichtlich -4,29 EUR betragen.

Die Aktionäre haben...