Lemonade Quartalszahlen: Prognostiziertes Umsatzwachstum könnte Aktienkurs beeinflussen

In weniger als zwei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Lemonade seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Lemonade-Aktie beträgt derzeit 919,44 Millionen Euro. In 42 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet, was sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt verfolgen. Derzeitigen Datenanalysen zufolge gehen Experten von einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz von Lemonade noch 69,44 Millionen Euro. Nun wird ein Umsatzsprung um +41,20 Prozent auf 98,03 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +31,40 Prozent auf...