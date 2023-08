Lemonade Quartalszahlen: Erwartung eines starken Umsatzwachstums und Aktienkursentwicklung

In nur 84 Tagen wird das Unternehmen Lemonade, mit Sitz in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal öffentlich machen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Lemonade-Aktie liegt aktuell bei 971,13 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten freuen sich darauf. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Lemonade einen Umsatz von 67,59 Millionen Euro. Jetzt wird ein Anstieg von +41,20 Prozent auf 95,41 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +30,70 Prozent auf -63,88 Millionen...