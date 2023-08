Lemonade: Quartalsbilanz mit voraussichtlichem Umsatzplus von 41,20% erwartet

Das Lemonade Unternehmen mit Sitz in New York wird in 72 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus von +41,20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und einem voraussichtlichen Verlustrückgang von +30,70 Prozent. Auf Jahressicht wird ein Umsatzanstieg von +59,60 Prozent erwartet, während der Gewinn um +18,70 Prozent auf -204,88 Mio. EUR fallen soll.

Die Aktionäre sind vorsichtig und haben den Kurs der Lemonade Aktie in den letzten 30 Tagen um -34,27% verändert.

Analysten schätzen den Aktienkurs bei Lemonade auf Sicht von 12 Monaten auf 16,99 EUR ein, was einen potentiellen Gewinn von +35,14% bedeutet.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Lemonade und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Aktionäre sollten die Ergebnisse des...