Lemonade Quartalsbilanz in 75 Tagen: Aktionäre gespannt auf Umsatz- und Gewinnprognosen

Lemonade, das Versicherungsunternehmen mit Sitz in New York, wird in 75 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lemonade Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Lemonade 893,23 Mio. EUR. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 67,99 Mio. EUR. Nun wird mit einem Anstieg um +41,20 Prozent auf 95,98 Mio. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +30,70% auf -64,25 Mio. EUR sinken.

Auf Jahressicht sind Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren ein Umsatzwachstum von +59,60 Prozent sowie einen Gewinnanstieg von +18,70 Prozent auf -204,13 Mio. EUR. Der...