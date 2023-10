Lemonade: Prognose von +115,88% Umsatzwachstum - Spannung vor Quartalszahlen

Artikel:

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Lemonade, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorstellen. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Noch 130 Tage vergehen bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Lemonade, deren Marktkapitalisierung aktuell bei 922,18 Mio. EUR liegt. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse wird momentan ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 erzielte Lemonade einen Umsatz von 83,20 Mio. EUR, doch nun wird ein Sprung um +115,88 Prozent auf 179,62 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +19,80 Prozent auf -50,05 Mio. EUR...