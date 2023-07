Lemonade: Gewinnprognosen und Aktienkursentwicklung vor der Quartalsbilanz-Präsentation

Lemonade, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 99 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Lemonade-Aktie beträgt derzeit 1,39 Milliarden Euro. Die Quartalszahlen werden sicherlich von Aktionären und Analysten sehnsüchtig erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal 2022 belief sich der Umsatz von Lemonade auf 67,39 Millionen Euro und wird nun voraussichtlich um beeindruckende 37,80 Prozent auf 92,88 Millionen Euro steigen. Der bisherige Verlust soll ebenfalls um ca.27,70 Prozent sinken und sich somit voraussichtlich auf -65,18 Millionen Euro belaufen.

Auf...