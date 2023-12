Lemonade Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Lemonade im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Lemonade, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Lemonade-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Charttechnisch betrachtet zeigt der aktuelle Kurs der Lemonade-Aktie von 18,4 USD eine positive Entfernung von +19,95 Prozent vom GD200 (15,34 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 15,24 USD einen positiven Abstand von +20,73 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lemonade-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 16 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,04 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Lemonade von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.